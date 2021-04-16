Абуджа, , 01:13 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате пищевого отравления на мероприятии в штате Кано на северо-западе Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление представителя местного департамента здравоохранения.

По его словам, множество людей отравились из-за употребления некачественных соков. К настоящему времени уже умерли десять человек, еще около 400 госпитализированы.

«Насколько вам известно, минздрав на прошлой неделе заявлял о вспышке странного заболевания, связанного с употреблением некачественных соков», — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что у всех пострадавших наблюдаются схожие симптомы — проблемы с почками и другими внутренними органами. Сейчас около 400 человек находятся в больницах штата, из них 50 пациентов лечат болезнь почек.