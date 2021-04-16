Лос-Анджелес, США, , 01:07 — REGNUM Дэйв Батиста исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Самые разыскиваемые во вселенной» (Universe's Most Wanted). Об этом 15 апреля сообщил портал GamesRadar.

По сюжету картины, космический корабль с самыми опасными преступниками во вселенной на борту терпит крушение и приземляется на территории небольшого городка США. Батиста исполнит роль межгалактического стража порядка, который поможет местному шерифу и его сыну справиться с агрессивными инопланетянами.

Снимать картину будет Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас», «Путешествие 2: Таинственный остров», «Рэмпейдж») по сценарию продюсера Джимми Ловери и Ф. Скотта Фразьера («Три икса: Мировое господство»).

Напомним, Дэйв Батиста исполнил одну из главных ролей в последнем фильме Зака Снайдера «Армия мертвецов». Премьера этой картины состоится на сайте Netflix 21 мая 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Армия мертвецов» Зака Снайдера получит не один, а два спин-оффа