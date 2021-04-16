Лондон, , 01:02 — REGNUM Заявление британского Форин-офиса о «вредоносной кибердеятельности российских спецслужб» — это попытка подыграть Соединённым Штатам в их антироссийской политике, заявили 15 апреля в пресс-службе посольства России в Великобритании.

В дипмиссии пояснили, что заявление о кибератаках из России возникли на фоне провала усилий США по обеспечению кибербезопасности.

«При этом Лондон в очередной раз использует голословные обвинения с аргументацией в стиле «хайли лайкли», совершенно не озаботившись представлением сколь-нибудь серьезной, не говоря уже о внушительной, фактуры на этот счет», — отметили российские дипломаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел Великобритании Филип Бартон обвинил спецслужбы России в организации взломов программного обеспечения SolarWinds (США). После этого Форин-офис вызвал российского дипломата для объяснений.

Читайте также: Посла России вызвали в британский МИД