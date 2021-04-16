16 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление представителя Крыма о том, что полуостров готов противостоять с провокациями Украины.

Елизавета Коробова, , 08:40 — REGNUM Заявление главы парламента Крыма Владимира Константинова о том, что в республике готовы противостоять диверсиям со стороны киевских властей, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 16 апреля в социальной сети Facebook.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Погонят киевлян умирать ради заокеанских интересов. Снова будут котлы. Снова будут тысячами проситься в плен», — считает Олег О.

Многие пользователи считают, что провокации Украины против Крыма станут роковой ошибкой киевской власти. Люди уверены, что они могут закончиться только одним — пресечением диверсий благодаря Вооруженным силам России в Киеве.

«Даже боюсь представить, что останется от карателей ВСУ, и что останется от распадающейся благодаря фашистскому режиму в Киеве Украины. Жалко молодых украинских ребят, которых фашистский режим в Киеве собирается отправить на убой», — пишет Alina A.

Некоторые комментаторы призвали руководство Крыма построить на границе с Украиной огромную стену, чтобы с той стороны не возникало даже желания устроить какую-нибудь провокацию.

«Почему бы в Крыму не возвести стену на границе с Украиной? Если они обрубили всё, что только можно, и людей, пусть даже уже теперь и не своих, поставили на грань выживания. Что на них смотреть и что-то хорошее им делать? Сделать так, как делают американцы по отношению к Мексике», — призывает Svetlana P.

ВСУ President.gov.ua

Часть людей предположила, что вечно терпеть провокации Украины Россия не станет. Поэтому Киеву лучше сразу отказаться от такой идеи.

«Россия не будет долго терпеть провокации украинских властей. Наше терпение не настолько безгранично, как наглость Украины. Получат по загривку разок и успокоятся, а Штаты и не полезут, ибо мощь Российской обороны несопоставима с мощью США и тем более Украины вместе взятых», — предполагает Лариса К.

Ряд пользователей считает, что на провокации киевские власти будет подталкивать Вашингтон, которому конфликт между Россией и Украиной крайне выгоден.

«Если дёрнутся на Крым, то лучше делают это сразу лёжа в гробах. Меньше мороки будет. Киевский режим, судя по всему, собирается пойти ва-банк, но выиграют, на самом деле, только Соединённые Штаты Америки», — написал Олег К.

Нашлись и те, кто считает, что Украине в случае нападения на территорию Российской Федерации никто на помощь не придёт и ей придётся остаться один на один с последствиями своих недальновидных решений.

«Что американцу хорошо, то украинцу смерть. Америка бы такую войну хотела руками украинских солдат. Если сунутся в Крым, ох, от меча как погибнут! Лучше не стоит», — предостерегает Александр М.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Напомним, 15 апреля глава парламента республики Владимир Константинов заявил РИА Новости, что в Крыму готовы противостоять диверсиям со стороны киевских властей.