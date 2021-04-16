Саратов, , 01:02 — REGNUM В Татищевское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированное в Саратовской области, прибыла первая команда новобранцев весеннего призыва. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Многие из призывников имеют высшее образование и спортивные разряды по различным видам спорта», — отмечается в сообщении.

По прибытии молодого пополнения в соединение были проведены все необходимые профилактические и диагностические мероприятия с личным составом. Прибывшие новобранцы на 14 дней были размещены в отдельном специально оборудованном помещении для самоизоляции. После её окончания они пройдут курс начальной военной подготовки в сводном батальоне.

В сообщении военного ведомства отмечается, что всего в воинские части и соединения РВСН весной будет призвано более восьми тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, главный военно-врачебный эксперт Минобороны РФ Андрей Дацко заявил, что в России показатель годности граждан призывного возраста к военной службе вырос с 2010 года на 10%.

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