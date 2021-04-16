Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Издательская компания Dangen Entertainment и студия Altari Games анонсировали «пиксельную» двухмерную игру на выживание Lost Ruins, выполненную в аниме-стилистике. Трейлер был опубликован 15 апреля на YouTube-канале портала Gematsu.

На ПК игра выйдет 13 мая 2021 года, на консолях PlayStation 4, Xbox One и Switch — в четвёртом квартале 2021-го. Разработчики отметили, что игра может показаться геймерам обычным платформером (для завершения уровня герой должен передвигаться по платформам), однако в ней присутствуют механики, связывающие игровой процесс с окружающей средой.

Персонаж сможет использовать в бою магию, различное снаряжение и особенности мира. Игра будет начинаться с того, что молодая девушка, потерявшая память, просыпается в мрачной темнице. Впоследствии её спасает волшебница, с которой главная героиня отправляется в опасное путешествие.

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