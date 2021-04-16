Белград, , 01:05 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 15 апреля заявил, что он провёл хороший и открытый разговор с представителями стран «Квинты» и главой делегации ЕС по всем важным вопросам для Сербии и ее будущего. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Александр Вучич также отметил, что вскоре будет совершён важный визит в Брюссель, где будут обсуждаться все региональные вопросы, верховенство права и прогресс Сербии.

«Я убежден, что Сербия в предстоящий период может ускорить процесс присоединения к ЕС», — отметил Вучич.

Вучич объявил, что встретился с послами США Энтони Годфри, Великобритании Шаном Маклаудом, Франции Жан-Луи Фалькони, Италии Карлом Ло Кашем и поверенным в делах при посольстве Германии А. И. Дороте Гизельман, а также главой делегации Европейского союза в Сербии Сэмом Фабрици.