Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Европе летом 2021 года. Об этом американский президент заявил в ходе выступления в Белом доме.

«Я предложил лично встретиться этим летом в Европе в рамках саммита, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются наши страны», — заявил он.

По словам Байдена, в разговоре с Путиным он заявил о необходимости прямых контактов между главами государств. Также глава Белого дома заявил о необходимости запустить новый формат диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент США Джо Байден назвал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным уважительным и открытым. Сами переговоры прошли по инициативе главы Белого дома. В разговоре обсуждались вопросы отношений между Москвой и Вашингтоном, а также вопросы международной повестки.

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