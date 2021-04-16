Лос-Анджелес, США, , 00:41 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором собраны сцены, не вошедшие в фильм «Варкрафт» режиссёра Данкана Джонса. Ролик был опубликован 15 апреля на YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures.

В видео длительностью около 14 минут показаны отрывки, которые не вошли в финальную версию картины по разным причинам. Некоторые сцены являются незаконченными, зрители могут видеть в них зелёный фон, на который впоследствии должны были наложить компьютерную графику. В других показаны ранние версии компьютерной анимации.

Напомним, премьера картины «Варкрафт» состоялась в мае 2016 года. При внушительном бюджете $160 млн фильм собрал в США лишь $47,2 млн, общая сумма мировых сборов составила $433,5 млн.

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