Москва, , 00:48 — REGNUM На прошедшей неделе 58 летательных аппаратов иностранных государств (43 самолёта-разведчика и 15 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 16 апреля опубликовала газета «Красная звезда».

На перехват возможных нарушителей дважды вылетали российские истребители из состава дежурных сил ПВО.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 328 лётных смен на 77 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 1000 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 14 тыс. практических мероприятий на 134 полигонах. Было выполнено более двух тысяч занятий по вождению, из них 51% — ночью. Десантниками было выполнено более шести тысяч прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска вертолёты Ми-24.

Как сообщало ИА REGNUM, союзники США по НАТО выразили солидарность с введением новых антироссийских санкций.

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