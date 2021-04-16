Ростов-на-Дону, , 00:41 — REGNUM Краснокнижный орлан-белохвост, которого спасли донские ветеринары, передан на попечение в зоопарк Ростова-на-Дону. Историю спасения редкой птицы рассказали в пресс-службе Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Орлан с повреждённым крылом был найден в степях Заветинского района. Местный предприниматель обратился с птицей к ветеринарам.

Несмотря на лечение, специалисты сделали неутешительный прогноз — орлан не сможет выжить в дикой природе. Редкая птица поселится в зоопарке Ростова-на-Дону.