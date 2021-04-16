Нью-Йорк, США, , 00:35 — REGNUM Министерство юстиции США организовало масштабную проверку российских компаний, чтобы выявить их бизнес-связи для последующего введения санкций. Об этом 15 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника генпрокурора США Джона Демерса.

По его словам, процесс проверки затянется на несколько месяцев, после чего список компаний будет передан в министерство торговли США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США продолжают наращивать санкционное давление на Россию. 15 апреля министерство финансов США внесло в санкционный список 25 российских компаний, как ответ на якобы организованные РФ кибератаки, ситуацию в Крыму и вмешательство в выборы.

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В МИД России, в свою очередь, заявили послу США Джону Салливану о неприемлемости подобных действий, поскольку они нанесли новый тяжёлый удар, и осуществляются вопреки заявленному намерению «выстраивать прагматичные отношения с Россией».

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