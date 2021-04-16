Ростов-на-Дону, , 00:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону сносят 18 нестационарных торговых павильонов, расположенных на улице Вятской (Первомайский район). Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Начался демонтаж 18 нестационарных торговых объектов по улице Вятской, 98. Решение о сносе незаконных НТО вынес Арбитражный суд Ростовской области. Однако владелец ларьков в установленный срок не освободил земельный участок», — пояснил градоначальник.

Завершить демонтаж ларьков планируется в течение пяти дней.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону три подземных пешеходных перехода временно избавят от ларьков.