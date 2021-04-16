Анкара, , 00:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 15 апреля, поблагодарив Анкару за поддержку, призвал граждан Украины выбирать Турцию для проведения отпуска. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Важно, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживал Украину и нашу временно оккупированную территорию, Крым», — заявил Зеленский.

Зеленский, который отметил, что его визит в Турцию 10 апреля прошел успешно, подчеркнул: «Я благодарен турецкому государству, особенно президенту Эрдогану. Он действительно поддерживает Украину».

«Говоря о геополитических проблемах, сегодня самое главное — спокойствие Украины и поддержка наших партнеров», — указал президент Украины, отметив, что в ходе его визита были подписаны важные соглашения.