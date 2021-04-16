Лондон, , 00:27 — REGNUM Мэтт Смит, сыгравший одиннадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто» объяснил, почему шоу так часто меняет исполнителей главной роли. Об этом 15 апреля сообщил портал Screen Rant.

В очередном интервью журналистам Смит признался, что скучает по этой роли, охарактеризовав её как «лучшую работу в мире». При этом он сказал, что она «сложна и утомительна».

«Вот почему люди часто выдерживают три или четыре года, прежде чем выбрасывают белый флаг», — сказал Смит.

Напомним, сейчас главную роль в популярном сериале исполняет актриса Джоди Уиттакер. Новый сезон шоу будет уже третьим по счёту, в котором она играет Доктора Кто.

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