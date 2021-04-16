Москва, 16 апреля 2021, 00:27 — REGNUM
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова отметила вклад «Молодёжки ОНФ» в сохранение донорского движения. По ее словам, в 2020 году удалось избежать резкого снижения числа донаций крови в стране. Об этом руководитель ведомства сообщила сегодня, на итоговой коллегии ФМБА России.
Эффективное управление ресурсами позволило не только не сократить объемы компонентов крови, как произошло во многих странах мира, но и увеличить выдачу плазмы, тромбоконцентрата на 15% по сравнению с 2019 годом, а также заготовить более 22 тонн антикоронавирусной плазмы.
Сегодня всероссийский марафон «Оставайся донором» продолжается. Накануне Национального дня донора, который отмечается в России 20 апреля, «Молодёжка ОНФ» совместно с ФМБА приглашает присоединиться к нему всех желающих. С 19 по 25 апреля участники региональных команд совместно с медиками и дружественными организациями проведут акции по сдаче крови и ее компонентов.
Акция «Оставайся Донором» стала ответом пандемии, когда возникла угроза сокращения числа доноров. Три совместных марафона ФМБА России и «Молодёжки ОНФ», которые поддержали спортсмены, фанаты футбольных клубов «Зенит», «Спартак», «Локомотив», известные артисты и певцы, а также клуб «Ночные Волки» вместе с Александром Залдостановым, помогли существенно пополнить банк крови.
Участниками акции в итоге стали более 200 тысяч человек.