Москва, , 00:27 — REGNUM

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова отметила вклад «Молодёжки ОНФ» в сохранение донорского движения. По ее словам, в 2020 году удалось избежать резкого снижения числа донаций крови в стране. Об этом руководитель ведомства сообщила сегодня, на итоговой коллегии ФМБА России.

«В тяжелый период пандемии, благодаря проведению совместных акций и марафонов с ОНФ, «Молодёжкой ОНФ», мы сумели не только предотвратить сокращения числа донаций крови, но и дополнительно привлечь более 175 тысяч доноров», — сказала Вероника Скворцова.

Эффективное управление ресурсами позволило не только не сократить объемы компонентов крови, как произошло во многих странах мира, но и увеличить выдачу плазмы, тромбоконцентрата на 15% по сравнению с 2019 годом, а также заготовить более 22 тонн антикоронавирусной плазмы.

Сегодня всероссийский марафон «Оставайся донором» продолжается. Накануне Национального дня донора, который отмечается в России 20 апреля, «Молодёжка ОНФ» совместно с ФМБА приглашает присоединиться к нему всех желающих. С 19 по 25 апреля участники региональных команд совместно с медиками и дружественными организациями проведут акции по сдаче крови и ее компонентов.

«Марафон «Оставайся донором» совместно с ФМБА России мы запустили, когда из-за пандемии возникла угроза сокращения числа доноров. Участники «Молодёжки ОНФ» сдают кровь регулярно, для нас это уже хорошая традиция. Марафон поддержали спортсмены, актеры, байкеры, известные медиа персоны. Это действительно было важно, потому что запасы крови должны быть у медиков всегда. Из разовой акции марафон превратился в целое движение и мы не собираемся останавливаться», — отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Акция «Оставайся Донором» стала ответом пандемии, когда возникла угроза сокращения числа доноров. Три совместных марафона ФМБА России и «Молодёжки ОНФ», которые поддержали спортсмены, фанаты футбольных клубов «Зенит», «Спартак», «Локомотив», известные артисты и певцы, а также клуб «Ночные Волки» вместе с Александром Залдостановым, помогли существенно пополнить банк крови.

Участниками акции в итоге стали более 200 тысяч человек.