Тегеран, , 00:24 — REGNUM Соединенные Штаты продолжают политику оказания давления на Иран, которой придерживалась администрация экс-президента США Дональда Трампа, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

По его словам, администрация действующего американского президента Джо Байдена «показала приверженность трамповской политике максимального давления». При этом Зариф подчеркнул, что Иран не отказывался от переговоров после того, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки. При этом для возобновления диалога с Тегераном, считает Зариф, Вашингтону необходимо вернутся к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и снять санкции с Исламской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов продолжать переговоры по восстановлению ядерной сделки, если они будут носить конструктивный характер. В противном случае он не исключил, что Иран может от переговоров отказаться.

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