Ростов-на-Дону, , 00:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону выделен участок под строительство приюта для бездомных животных, сообщила в Instagram депутат городской думы Наталья Оськина (КПРФ).

«Вопрос о предоставлении земельного участка под приют безнадзорных животных решен. Участок номер 61:44:0023301:3 выделяется. [Площадь составляет] 4,93 гектара. Документы готовятся. Срок оформления — третий квартал 2020 года», — написала народная избранница.

Стоит отметить, что участок расположен на территории, которая была ранее отведена под строительство Восточного кладбища.

Построить приют для бездомных животных планируется в течение 2022−2025 годов. Это будет зависеть от решения гордумы по выделению средств.

ИА REGNUM сообщало, что разговоры о строительстве приюта для бездомных животных ведутся уже давно. Жители областного центра регулярно жалуются на своры бродячих псов. Ныне действующий городской центр регулирования численности безнадзорных животных содержит более 1 тыс. кошек и собак.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону построят новый приют для безнадзорных животных