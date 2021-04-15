Вашингтон, 16 апреля, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным носил открытый и уважительный характер, заявил 15 апреля президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Я был честным и уважительным, разговор был честным и уважительным», — сказал американский лидер.

Таким образом Байден подтвердил заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сообщила о конструктивном характере переговоров российского и американского лидеров.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе переговоров Владимир Путин и Джо Байден обсудили вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Контакт состоялся по инициативе президента США.