Нью-Йорк, США, , 00:20 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 апреля уверенным ростом. Больше других вырос Nasdaq — на 1,31%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 305,10 пункта (0,90%), до уровня 34 035,99 пункта. S&P 500 прибавил 45,76 пункта (1,11%), поднявшись до уровня 4170,42 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил ещё больше — 180,92 пункта (1,31%), поднявшись до уровня 14 038,76 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,19 (0,30%), до уровня $63,34 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 апреля разнонаправленно. Больше других потерял Nasdaq — 0,99%.

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