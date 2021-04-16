Москва, 16 апреля 2021, 00:18 — REGNUM Российское движение школьников направило письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложениями по улучшению питания в школьных столовых. Документ подготовлен участниками проекта «Шеф в школе» с учетом позиции самих учеников, рекомендаций шеф-повара, телеведущего Константина Ивлева, а также экспертов в сфере гастрономии и ресторанного бизнеса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца октября 2020 года активисты проекта, а это более 4,5 тысяч человек во всех регионах страны оценивали качество питания в своих школах, ставили «звездочки» по самым разным параметрам: насколько вкусно или невкусно кормят ребят, каково разнообразие меню, не доходит ли еда до них уже остывшей, чисто ли в столовой, как с ними общаются повара и так далее. Более того, школьники активно делились своим мнением, называя неудачные блюда и отмечая понравившиеся, писали комментарии и предлагали, что можно вычеркнуть из меню, а что стоило бы добавить.
Помогал им в этом знаменитый шеф-повар Константин Ивлев, который объехал с командой проекта несколько регионов, где продегустировал с детьми местные блюда и презентовал собственное меню для школ. К предложениям РДШ с интересом отнеслись местные чиновники.
Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что намерен внедрить в качестве эксперимента новый подход от проекта «Шеф в школе» и если он окажется удачным, то этот опыт распространится на весь регион. А мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев после встречи с активистами проекта дал ряд поручений, касающихся изменений в сфере организации питания.
Объединенные предложения школьников и шеф-поваров теперь направлены в Роспотребнадзор. В частности, предлагается ввести возможность выбора блюд для обучающихся как минимум из двух разных позиций (не менее двух видов салатов, супов, вторых блюд, гарниров, напитков, холодных закусок, выпечки и т.д.). Особенно проект «Шеф в школе» при разработке школьного меню рекомендует учитывать индивидуальные особенности здоровья детей, культурную и конфессиональную специфику региона, включить вегетарианские, постные, безглютеновые, безлактозные блюда.
Предлагается активнее использовать сезонные овощи и фрукты, а также местные, региональные продукты для приготовления пищи. Просят активисты также учитывать современные гастрономические предпочтения детей, адаптируя их под утвержденные стандарты санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
В РДШ уверены, что внедрение целого блока предложений поможет увеличить процент съедаемой пищи в школьной столовой и повысить эффективность расходов на питание. А это будет способствовать исполнению указа президента РФ Владимира Путина по обеспечению школьников качественным горячим питанием.