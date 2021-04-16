16 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили требование украинского посла в Берлине, чтобы Запад дал Киеву ядерное оружие.

Светлана Рыбина, , 08:39 — REGNUM Заявление посла Украины в Берлине Андрея Мельника о том, что если его страна не может получить членство в НАТО, то ей необходимо вернуть себе ядерный статус ради собственной защиты, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 16 апреля в социальной сети Facebook.

Слава Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так и хочется процитировать классиков советской сатиры: может, тебе ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат?» — пишет Михаил Н.

Многие пользователи пришли в настоящий ужас от такого заявления. Люди уверены, что если дать Украине ядерное вооружение, то она угробит не только себя, но и всех своих соседей.

«Если обезьяна в зоопарке попросит гранату, то кто-нибудь из вас подарит ей такой предмет?» — обращается Vlad P.

Некоторые комментаторы призвали граждан не воспринимать в серьёз слова украинского посла. Люди уверены, что никто в действительности не решится дать Украине ядерное оружие, осознавая всю опасность данной затеи.

«То, что сказал посол, ещё не значит, что это сказала Украина. Хотя горячих голов в ней хватает. Но, думаю, что и мудрых голов на Западе гораздо больше. Никому не хочется такого витка конфликта на Украине с непредсказуемым финалом», — считает Борис Ч.

Куличики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей напомнила, что Украина никогда сама не обладала ядерным вооружением, поэтому не имеет опыта обращения с ним. Люди считают, позволить Киеву располагать таким вооружением — крайне опасно.

«У Украины не было никогда ядерного оружия. У СССР был, но Украина десоветизировалась. В результате вернула себе трезубец и деревянные дубины», — считает Азамат Г.

Отдельные пользователи считают, что после таких заявлений весь мир вправе считать правительство Украины угрозой всему человечеству.

«Вывод один: прежде всего украинская государственность грозит всему миру нестабильностью, хаосом. Страшно иметь такого неадекватного соседа», — отметила Oxana G.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что если ядерное оружие будет отправлено на Украину, то оно не успеет добраться до пункта назначения.

«Как только ядерное оружие будет отправлено на Украину, то её тут же сотрут с лица земли. Груз приедет уже совершенно на другой адресат», — предположил Иван И.

Хоровод Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 15 апреля посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, что если его страна не может получить членство в НАТО, то ей необходимо вернуть себе ядерный статус ради собственной защиты.