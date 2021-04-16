Ростов-на-Дону, , 00:15 — REGNUM УФАС проверит документацию госзакупки на создание детского хирургического центра в Ростове-на-Дону. Жалобу подала строительная фирма из Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM сообщало, что центр детской хирургии стоимостью более 7,2 млрд рублей появится на базе областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону. Вместимость учреждения — 280 коек. Завершить строительство планируется к декабрю 2023 года.

В современном здании появятся операционные, отделения диагностики, рентген-отделение, кислородная станция, гостиница для пребывания родителей и многое другое.

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