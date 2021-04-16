Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Группа адвокатов обратилась 15 апреля с просьбой к главе Facebook Марку Цукербергу не создавать детской Instagram версии. Это подвергнет несовершеннолетних колоссальному риску, сообщает Reuters.

Агентство, выступающее за защиту детей от рекламы (CCFC), уверено, что данная социальная сеть нанесет вред несовершеннолетним, эксплуатируя их потребность быть замеченными и оцененными. Специалисты добавили, что акцент платформы на внешнем виде и самопрезентации поставит под угрозу благополучие и частную жизнь детей.

Напомним, что CCFC — это некоммерческая организация, которая верит, что детская таргетированная реклама, а также чрезмерное экранное время, к которому она приводит, нанесет вред развитию детей. Целью организации является прекратить пропаганду в отношении детей.