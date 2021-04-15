Тифарити, , 23:59 — REGNUM Марокко за 2020 год незаконно экспортировало 1,1 млн тонн фосфатов с оккупированной территории Западной Сахары на общую сумму $170,8 млн. Об этом сообщает 15 апреля Sahara Press Service со ссылкой на данные неправительственной организации «Обсерватория природных ресурсов Западной Сахары» (Western Sahara Resource Watch, WSRW).

Как следует из доклада организации, в течение года из Марокко в различные пункты назначения было отправлено в общей сложности 22 судна с фосфатами с территории Западной Сахары.

Сообщается, что подавляющая доля поставок пришлась на Индию — 64%, а также Новую Зеландию — 20,41%. Остальную часть минералов импортировали Бразилия, Япония и, предположительно, Китай и Филиппины.

«Нелегально эксплуатируемая фосфатная порода является важным источником дохода для марокканского правительства, которое держит большую часть территории Западной Сахары под военной оккупацией, вопреки международному праву», — отмечается в докладе WSRW.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) в течение последних лет неоднократно выражали протест против незаконной эксплуатации и экспорта фосфатов с её территорий, которые с 1975 года находятся под контролем вооружённых сил Марокко.

В 2016 году Суд ЕС осудил экономическую активность Марокко в Западной Сахаре, не признав его суверенитет над оккупированными территориями. Также было выпущено отдельное постановление суда, в котором говорилось о недопустимости поставок в Евросоюз товаров из зоны западно-сахарского конфликта.

В 2018 году Суд ЕС подтвердил своё ранее вынесенное решение о том, что действие соглашений между Евросоюзом и Марокко не должно распространяться на территорию Западной Сахары.