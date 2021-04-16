Приштина, , 00:47 — REGNUM Президент, спикер парламента и премьер-министр Косово Вьоса Османи, Главк Конюфца и Альбин Курти 15 апреля провели встречу с членами неправительственной организации «Крики матерей». Организация объединяет матерей 1640 пропавших без вести в годы Косовской войны албанцев, чья судьба до сих пор не раскрыта.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент назвала пропавших без вести «общей раной» и пообещала матерям, что «для новых институтов найти ваших любимых — дочерей и сыновей, которые теперь родны всему Косово, будет приоритетом».

Первые лица Косово подчеркнули, что раскрытие судьбы пропавших без вести необходимо для свершения правосудия.

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