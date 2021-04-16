Приштина, 16 апреля 2021, 00:47 — REGNUM Президент, спикер парламента и премьер-министр Косово Вьоса Османи, Главк Конюфца и Альбин Курти 15 апреля провели встречу с членами неправительственной организации «Крики матерей». Организация объединяет матерей 1640 пропавших без вести в годы Косовской войны албанцев, чья судьба до сих пор не раскрыта.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент назвала пропавших без вести «общей раной» и пообещала матерям, что «для новых институтов найти ваших любимых — дочерей и сыновей, которые теперь родны всему Косово, будет приоритетом».
Первые лица Косово подчеркнули, что раскрытие судьбы пропавших без вести необходимо для свершения правосудия.
Организацию «Крики матерей» упоминала глава МИД Косово Доника Гервалла выступая перед членами Совета Безопасности ООН 13 апреля. В Косово требуют, чтобы в Сербии оказали содействие в раскрытии судьбы пропавших и обвиняют Сербию в сокрытии информации о местонахождении останков убитых.
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