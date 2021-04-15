Милютинский район, Ростовская область, , 23:48 — REGNUM В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 15 апреля.

Авария произошла примерно в 21:35 на улице Октябрьской в станице Милютинской. По информации ведомства, водитель Renault Logan при совершении манёвра не убедилась в его безопасности и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом. Водитель двухколёсного транспортного средства не имел водительских прав.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, 17-летняя пассажирка получила травмы. Оба находились без шлема. Состояние несовершеннолетние врачи оценивают как тяжёлое, она находится в реанимации.

По данному факту назначена проверка.