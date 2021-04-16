Тюмень, , 00:01 — REGNUM В Тюмени в связи с закрытием авиасообщения с Турцией резко подскочила стоимость путёвок на российские курорты. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на информацию из местных турагентств.

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«Ценник на Сочи подскочил на 20 тысяч рублей — был 76 тысяч, стал 96 тысяч», — сообщили изданию в одном из турагентств Тюмени.

Участники рынка отмечают, что идёт перебронирование «турецких» путёвок на «российские». В среднем повышение стоимости тура на курорты Краснодарского края и Крыма выросли на 20%, и прогнозируется дальнейший рост цен в данных направлениях. Впрочем, как вариант, тюменцам предлагается не отказываться от путёвок сразу, а перенести время отдыха в Турции.