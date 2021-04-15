Москва, 15 апреля, 2021, 23:46 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России более 600 тысяч человек получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в опубликованном 15 апреля информационном бюллетене Минобороны.

mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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"К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли 604 403 человек», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что вакцинацию проходят военнослужащие и члены их семей, а также сотрудники гражданского персонала.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 26 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 32 660 человек.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 392 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Отмечается, что все они находятся под постоянным наблюдением военных медиков.