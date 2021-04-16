16 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили рост цен на куриные яйца в России.

Тимур Кондратьев, , 08:38 — REGNUM Заявление директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова, в котором объяснил, что цены на куриные яйца традиционно растут перед Пасхой, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 15 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

»Как тут детство не вспомнишь и сказку про курочку Рябу? «Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко, не простое, а всё-таки золотое!» — шутит Наталья В.

Многие пользователи указали, что в Минпромторге смогут найти объяснение для любого повышения цен на продукты, но от этих слов людям легче не станет.

«Мне кажется, что в Министерстве промышленной торговли есть огромный отдел, который придумывает объяснения, почему что-то опять дорожает», — предполагает Николай Д.

Некоторые комментаторы уверены, что перед Пасхой необходимо наоборот, снижать цены на яйца, ведь это традиционный религиозный праздник, паразитирование на котором выглядит омерзительно.

«Перед Пасхой, вообще-то, следовало бы снижать цены, а не повышать. Но наши продавцы, если бы это нужно было для получения прибыли, занимались бы распятием Христа каждый год, и даже не по разу», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Яйца Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Часть людей отметила, что объяснение Кузнецова не вяжется с тем, что после каждой Пасхи цены на яйца не падают, а значит, этот процесс происходит искусственно.

«Как всегда: вырастут, но не упадут. Железная логика, которая никогда не нарушалась в России», — считает Вик Я.

Ряд пользователей отметил, что производители продуктов и владельцы магазинов просто наживаются на простых гражданах. Люди уверены, что их аппетит невозможно одолеть без государственного регулирования.

«У капиталистов традиционно растёт аппетит. Новой любовнице нужна квартира, дети подрастают. Им тоже на домик нужно отложить. Но простые люди не понимают этого и зачем-то возмущаются ростом цен», — пишет Александр Д.

Нашлись и те, кто уверен, что цены на продукты растут по той причине, что те, кто должен регулировать данную область, не справляются со своей задачей.

«Росту цен всегда найдётся объяснение, но не своему бездарному управлению. Цены на яйца стали бить рекорды задолго до апреля. При этом практически всё продовольствие подорожало. Поправки о социальной защите населения приняты, но где же их реализация на деле?» — задаётся вопросом Борис К.

Яйца Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, 15 апреля директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил журналистам, что цены на куриные яйца традиционно растут перед Пасхой.