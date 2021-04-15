Приштина, , 23:49 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 15 апреля провела встречу с послом Хорватии в Приштине Даниелой Баришич.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол поздравила Османи с новым постом и заявила о готовности Загреба углублять двустороннее сотрудничества. Баришич напомнила, что Хорватия начала сотрудничать с краем еще в 1990-е годы.

Глава Косово выразила благодарность Хорватии за постоянную поддержку и заявила о готовности расширить двустороннее сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес. При этом Османи упомянула о том, что власти Косово предпринимают немыслимые усилия для того, чтобы обеспечить необходимые для вакцинации всех граждан от COVID-19 объемы поставок вакцин в самое ближайшее время. Политик подчеркнула, что всеобщая вакцинацию в пандемию требует проявления глобальной солидарности и выразила надежду на помощь дружественных государств в обеспечении поставок.

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