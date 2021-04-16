Миннеаполис, США, , 08:16 — REGNUM Семья афроамериканца Данте Райта и другие члены общества призвали применить более серьезные меры против бывшей сотрудницы полиции Ким Портер, которая застрелила Райта. Об этом 15 апреля сообщает Associated Press.

Портер предъявили обвинения за убийства второй степени. Она была освобождена под залог вскоре после своего задержания.

Семья погибшего осталась недовольна таким решением и напомнила о деле 2017 года, когда Махаммад Нур, полицейский афроамериканец, по ошибке застрелил белую женщину, приехав на ее вызов. Тогда его обвинили в убийстве третей степени и приговорили к двенадцати с половиной годам тюрьмы.

Отмечая, что Райт грозит только до 10 лет тюрьмы, мать Райта призвала суд к «равному правосудию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии полиции Бруклин-Сентер, её сотрудница по ошибке применила пистолет вместо электрошокера при задержании 20-летнего Райта, пытавшегося скрыться на автомобиле. После случившегося власти соседнего Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время.