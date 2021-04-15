Стокгольм, , 23:44 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 41. Данная информация была опубликована 15 апреля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 721 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 892 480 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 7 095 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1 603 903 человека, вторую — 638 556 человека.

За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 6 446 пациентов.