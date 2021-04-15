Нью-Йорк, США, , 23:38 — REGNUM Фабьен Франкель присоединился к проекту сериала «Дом дракона», который будет представлять собой приквел к «Игре престолов». Об этом 15 апреля сообщил портал Deadline.

Франкель исполнит в шоу одну из главных ролей. Он сыграет сира Кристона Коула — сына дорнийца, служащего управляющим у лорда Чёрного Приюта (замок, расположенный на юго-западе Штормовых земель в мире «Игры престолов»).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к актёрскому составу «Дома дракона» присоединились Рис Иванс («Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1»), Стив Туссэн («Чёрный гром»), Ив Бест («Сестра Джеки») и Соноя Мидзуно («Безумно богатые азиаты»). Ожидается, что премьера шоу состоится в 2022 году.

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