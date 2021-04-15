Пальмира, Сирия, , 23:36 — REGNUM Два человека погибли и 14 получили ранения в районе города Пальмира (провинция Хомс, Сирия) 15 апреля в результате подрыва грузовой машины, сообщает SANA.

Разминирование Пальмиры Mil.ru

Трагедия произошла во время движения грузовика, перевозившего мирных жителей. Рядом с плотиной Вади-Абъяд машина подорвалась на фугасе, заложенном на обочине дороги.

Пострадавшие госпитализированы: среди них есть дети и женщины. Отмечается, что дорогу могли заминировать террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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