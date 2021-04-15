Вашингтон, , 23:25 — REGNUM В сеть выложили трейлер с демонстрацией игрового процесса ПК-версии игры Days Gone («Жизнь после»). Ролик был опубликован 15 апреля на сайте PlayStation.

Релиз игры запланирован на 18 мая 2021 года. В ролике разработчики рассказали о функциях ПК-версии Days Gone, которые будут отличать её от версии для PS4. PlayStation также сообщила, что предзаказ игры можно сделать в магазинах Steam и Epic Games Store.

Напомним, Days Gone вышла на PlayStation 4 26 апреля 2019 года, игра на протяжении двух лет была эксклюзивом платформы Sony. События в ней разворачиваются через два года после начала эпидемии, которая уничтожила почти всё человечество, превратив его часть во фриков — людей, ведущих себя как зомби.

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