Йошкар-Ола, 15 апреля, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Жительнице Йошкар-Олы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл.

Иван Шилов ИА REGNUM Сектантский смысл

По версии следствия, с августа 2020 года по март текущего года обвиняемая, зная, что объединение, где она исполняла обязанности координатора, является экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ, пропагандировала идеи о нелегитимной государственной власти в России. Также она призывала к насилию в отношении лиц одной из национальностей и против правоохранителей.

В офисе, где она работала и проводила собрания единомышленников, проведен обыск, изъята запрещенная литература и протоколы собраний.

Обвиняемая отправлена под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле 13 апреля сотрудники управления ФСБ при поддержке полиции и Росгвардии провели 31 обыск в домах участников религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По предварительной информации, руководство преступной группой осуществляли двое мужчин — 45‑ и 55-летний жители города Ярославля.

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