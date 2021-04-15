Брюссель, , 23:14 — REGNUM Премьер-министр Бельгии Александр де Кро 14 апреля во время пресс-конференции обнародовал условия открытия общественных заведений, а также ряд мер по смягчению карантина, действующего в стране. Об этом сообщает Le Point.

После более чем шестимесячного закрытия общественных мест, кафе и рестораны Бельгии снова смогут принимать публику в своих заведениях начиная с 8 мая при одном условии: необходимо будет ограничить количество посетителей на один стол.

По официальным данным, пандемия в стране с населением 11,5 миллиона человек, привела к гибели 23 566 человек. В конце марта в Бельгии ввели новые ограничения, чтобы остановить третью волну эпидемии COVID-19. Парикмахерские и школы были закрыты за неделю до Пасхальных праздников, которые заканчиваются 18 апреля.