16 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили очереди в Москве за возвратом авиабилетов в Турцию.

Артур Савин, , 09:20 — REGNUM Материал телеканала «Москва 24», согласно которому у офиса авиакомпании Turkish Airlines в Москве собралась огромная очередь из людей, желающих обменять своим билеты в Турцию из-за приостановки авиасообщения со страной, вызвал реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 15 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Пляж в Кемере. Турция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

»Сколько можно над людьми издеваться! Людей в очередной раз кинули на деньги, и снова никто ни за что не отвечает», — считает Татьяна Г.

Многие пользователи оказались крайне удивлены тому, что многие жители Москвы решили направиться на отдых в Турцию, несмотря на рост цен на продукты питания в магазинах. Граждане уверены, что народное возмущение никак не стыкуется с количеством желающих отправиться позагорать на иностранный берег.

«Вчера орали, мол, есть нечего, яйца подорожали, бензин дорогой и прочее. Сегодня же лезут чуть ли не в драку, чтобы сдать свои билеты в Турцию! На какие шиши?» — отметила Галина Д.

Гравюра. Праздник дураков. 1570

Некоторые комментаторы призвали граждан России перестать спонсировать агрессивно настроенные к нам государства.

«Перестаньте уже кормить турок! Есть Крым, Абхазия, Краснодар. Почему свой выбор необходимо делать именно на потенциальных врагах России?» — задаётся вопросом Сергей Т.

Часть людей считает, что поездка в Турцию, на территории которой сохраняется крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, является недальновидным решением.

«Думать надо было головой. Какой отпуск, когда многие страны закрываются, локдауны вводят! Сдавать многократно анализы на ковид, то там, то здесь. Вот не в лом им все эти трудности и риски проходить ради моря? Через год уже можно спокойно поехать будет всё без нервов и рисков. Нет, ты что, надо сейчас!» — возмущается Дмитрий Л.

Ряд комментаторов отметил, что в информационном поле было очень много сигналов, намекающих на то, что лучше не покупать в ближайшее время билеты в Турцию.

«Пока жареный петух не клюнет, ни каких предупреждений не слушают .А, ведь убеждали их, не летите, чревато. Когда больная голова ногам покоя не даёт», — подчеркнула Татьяна К.

Гравюра. Операция по извлечению камня глупости

Нашлись и те, кто указал на странную непродуманность своих действий среди российских граждан. Пользователи считают, что у людей куда-то испарилась базовая интуиция.

«Наш народ не учится. Ни на своих ошибках, ни на чужих. Не думают совсем. И для чего голова дана человеку?! Такая ситуация непонятная, настораживающая, но нет, надо срочно в Турцию, с которой «ухо надо держать востро». Тем более, что Эрдоган пропустил корабли НАТО в Чёрное море. Совсем народ чувство страха потерял и опасности», — поделилась своим мнением Альбина Н.

Напомним, 15 апреля Телеканал «Москва 24» опубликовал материал, согласно которому у офиса авиакомпании Turkish Airlines в Москве собралась огромная очередь из людей, желающих обменять свои билеты в Турцию из-за приостановки авиасообщения со страной.