Москва, , 23:06 — REGNUM В Крыму начнется строительство надгоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-М», сообщает 15 апреля пресс-служба корпорации ПАО МАК «Вымпел».

Уточняется, что документация по строительству этого объекта уже утверждена и создание фундамента станции начнется недалеко от Севастополя.

Новая РЛС должна вступить в строй не позднее 2024 года, и с этого момента Россия полностью сформирует дальнее радиолокационное поле вокруг всей территории страны.

Новая РЛС «Воронеж-М» имеет дальность обзора до 4,2 тыс. км и предназначена для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет, а также иных аэродинамических объектов.

Стоит отметить, что конструктивной особенностью станций типа «Воронеж» является их высокая заводская готовность, поэтому на их строительство требуется от 18 до 24 месяцев.

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