Белвью, США, , 23:05 — REGNUM Студия Bungie разместила в сети объявление о вакансии геймдизайнера, который будет работать над игрой на основе новой франшизы. Об этом 15 апреля сообщил портал Screen Rant.

В тексте объявления компания написала, что сотруднику нужно будет реализовывать концепции на основе различных идей. Она отметила, что соискатель должен хорош знать мировой рынок видеоигр и мир киберспорта. На основе опубликованной информации, издание отметило, что Bungie, похоже, решила развиваться в новом для себя направлении.

Напомним, студия Bungie известна как разработчик игр Halo и создатель серии Destiny. Стоит отметить, что популярной многопользовательской игре Destiny 2 есть режим PvP (игрок против игрока), однако обычно она не рассматривается как киберспортивная.

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