Саранск, , 23:01 — REGNUM В Мордовии состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел врио главы республики Артем Здунов. Также в нем приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, силовых структур.

На заседании осуждались меры которые предпринимаются для предотвращения реализации контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов, а также изделий медицинского назначения, в особенности на фоне ситуации с распространением коронавируса.

По мнению врио главы Мордовии, обеспечение потребителя эффективными и доступными по цене лекарственными средствами — это один из критериев национальной безопасности. А фальсификация лекарств в случае ненадлежащего контроля создает прямую угрозу жизни и здоровью людей. Отмечалось, что по статистике теневой рынок лекарственных средств занимает третье место после оружия и наркотиков по прибыльности.

Здунов констатировал, что в последние годы в России принимаются меры по борьбе с фальсификатами лекарств, однако пока не удалось взять под контроль поставщиков и продавцов фармпродукции в сети интернет, которые предлагают и лекарства, и оборудование.

«Здесь проверяющим органам трудно работать — и обратную связь, и адрес производителя найти достаточно сложно. Тем не менее, в последние годы мы наработали определенные методы, поэтому работу будем продолжать. Мы должны поставить заслон контрафакту и защитить жизнь и здоровье людей», — призвал руководитель республики.

Также важной мерой он считает стимулирование открытия аптек и ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в сельской местности, а также расширение их товарного ассортимента, чтобы сократить покупки через интернет лекарств неизвестного происхождения от непроверенных поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума 10 марта текущего года в первом чтении приняла законопроект, расширяющий производство лекарств. Аптекам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, разрешается при производстве лекарственных препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций. Одновременно исключается запрет на изготовление указанными лицами лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации.

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