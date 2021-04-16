16 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Ярослав Чингаев, , 08:44 — REGNUM Пятый месяц в Москве проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. Событие, которого москвичи ждали долгий период жёстких санитарных ограничений, стало будничным. Однако говорить об улучшении обстановки по-прежнему нельзя. Последние дни темпы распространения SARS-CoV-2 в Москве вновь начали расти. За последние сутки выявлено 2455 случаев заражения, хотя ещё недавно, в конце марта, их фиксировалось вдвое меньше. Следовательно, коллективного иммунитета у горожан пока нет.

Тем временем Москва перешагнула порог в миллион жителей, сделавших первую прививку от коронавирусной инфекции. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, оба компонента получили уже 840 тысяч человек. Он отметил, что сейчас столица обеспечена всем необходимым для вакцинации. Сейчас, по словам мэра, в поликлиниках открыты стационарные прививочные пункты, в торговых центрах работают выездные бригады, а к маломобильным жителям врачи приходят на дом.

С 15 апреля из-за эпидемиологической ситуации Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Зарубежные курорты становятся особенно опасными — заболеваемость достигла новых пиковых значений. Появляются новые и агрессивные штаммы вируса, защита от которых пока до конца не изучена. Но и отдыху в России инфекция может помешать.

Как сейчас в Москве проходит вакцинация от COVID-19? Корреспондент ИА REGNUM посетил ГУМ и крупные московские торговые центры, где организованы прививочные пункты, и увидел, есть ли спрос на защиту от опасного вируса.

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Несмотря на обеденное время, в четыре прививочных кабинета ГУМ образуется очередь. После прививки каждому, помимо сертификата, дарят мороженное.

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера расположился в фойе театра. Людей немного: в обеденное время на прививки приходило по 1—2 человека в 10 минут.

Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в Геликон Опера. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Под конец рабочего дня в ТЦ Европейский на площади Киевского вокзала произошел ожидаемый наплыв вакцинируемых. А в то же самое время в большом пункте мобильной вакцинации Фудмолла Депо неожиданно пусто.

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт мобильной вакцинации в Фудмолл Депо. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM