Москва, , 22:58 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Об этом сообщает 15 апреля пресс-служба МИД России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Как отмечается, стороны «обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и ВОЗ в период борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции».

«Достигнута договорённость продолжить контакты в контексте подготовки очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения», — говорится в сообщении.

Других подробностей о содержании переговоров пресс-служба МИД не приводит.

Напомним, ранее на неделе стало известно, что ВОЗ определит дату оценки безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее июля 2021 года, поскольку для принятия окончательного решения эксперты организации хотят провести инспекцию производства препарата.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ сообщила о максимальном приросте больных COVID-19 с начала января