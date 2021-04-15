Париж, , 22:53 — REGNUM Очередное онлайн-мероприятие Ubisoft Forward пройдет 12 июня 2021 года. Об этом компания сообщила 15 апреля на своей twitter-странице.

Стоит отметить, что новая трансляция Ubisoft пройдёт в тот же день, когда начнутся мероприятия выставки индустрии видеоигр E3, которая в 2021 году также пройдёт полностью в онлайн-формате. Пока Ubisoft ничего не сообщила о том, какие проекты будут представлены и чего стоит ожидать геймерам.

https://twitter.com/Ubisoft/status/1382724859818614784

Напомним, предыдущее онлайн-мероприятие Ubisoft Forward прошло в сентябре 2020 года. Стоит отметить, что на сегодня самым ожидаемым проектом компании является шестая часть игры Far Cry.

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