Луганск, , 22:48 — REGNUM В подразделения Народной милиции ЛНР прибыли первые 127 призывников, сообщили 15 апреля в пресс-службе ведомства.

Они прошли медосмотр и профессионально-психологический отбор на сборных пунктах военных комиссариатов в городах ЛНР. Ребят протестировали на коронавирус и вакцинировали «Спутником V».

Отмечается, что желание попасть в первую волну призыва в ряды Народной милиции ЛНР выразили три с половиной тысячи человек.

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