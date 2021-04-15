Луганск, 15 апреля, 2021, 22:48 — ИА Регнум. В подразделения Народной милиции ЛНР прибыли первые 127 призывников, сообщили 15 апреля в пресс-службе ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Они прошли медосмотр и профессионально-психологический отбор на сборных пунктах военных комиссариатов в городах ЛНР. Ребят протестировали на коронавирус и вакцинировали «Спутником V».

Отмечается, что желание попасть в первую волну призыва в ряды Народной милиции ЛНР выразили три с половиной тысячи человек.