Москва, , 22:47 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на предстоящие дни из-за порывистого ветра. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Уточняется, что теперь предупреждение действует на период с 09:00 пятницы, 16 апреля, до 21:00 субботы, 17 апреля.

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