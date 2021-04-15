Москва, , 22:46 — REGNUM Процессы, происходящие в Вооружённых силах России, нельзя описать словом «реформа», заявил 15 апреля министр обороны России Сергей Шойгу в интервью изданию «Российская газета».

Он уточнил, что в Вооружённых силах происходит плановое развитие армии и флота.

«Считаю, что слово «реформа» не совсем точно характеризует процессы, происходящие в Вооружённых силах. Осуществлялось плановое развитие армии и флота. На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооружённые силы приведены к трёхвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров», — сказал Сергей Шойгу.

Он пояснил, что основные преобразования в российской армии сейчас завершены, на стратегических направлениях созданы самодостаточные группировки войск, сформированы Силы специальных операций, военная полиция и подразделения беспилотной авиации.

«Появился новый вид Вооружённых сил — Воздушно-космические силы. Сформировано объединенное стратегическое командование Северного флота. Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту полуострова и интересов России в Черном море», — уточнил глава Минобороны РФ.

Кроме того, Сергей Шойгу отметил создание Оперативного командования дальней зоны, осуществляющего управление российскими кораблями, действующими в Средиземном море.

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