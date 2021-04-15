Донецк, 15 апреля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Более 70 призывников в ДНР успешно прошли медкомиссию и направлены в учебный центр управления Народной милиции республики.

ИА Красная Весна Нашивка ВС ДНР

Здесь, на территории учебного центра, призывники будут проходить обучение по военно-учетным специальностям.

В ходе медосмотра, кроме стандартных процедур, призывники прошли экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию и получили первый компонент вакцины «Спутник V».

Напомним, первый в истории ДНР призыв стартовал 1 апреля 2021 года. Полугодовая служба в рядах Народном милиции ДНР будет носить учебный характер.

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